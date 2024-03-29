Altında rekor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Mart 2024 altın fiyatları

29 Mart 2024 07:21 - Güncelleme : 29 Mart 2024 07:48

Altın fiyatları bu hafta yükselişini sürdürdü ve rekor üstüne rekor kırdı.

Güne yükselişle başlayan gram altın serbest piyasada 2 bin 324 TL, çeyrek altın ise 3 bin 998 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 29 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

29 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.324,62

Satış 2.325,89

29 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.998,00

Satış 4.198,00

29 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.923,00

Satış 8.127,00

29 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.991,00

Satış 16.401,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.233,48

Satış 2.234,70