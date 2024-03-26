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26 Mart 2024 07:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 07:19

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Mart 2024 altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları... Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, bugün 2 bin 245 liradan işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Mart 2024 altın fiyatları..

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın güne 2 bin 245 TL seviyesinden başlarken çeyrek altın ise 4 bin 170 TL'den alıcı buluyor...

ALTINDA SON DURUM

Altının gramı, güne yatay seyirle başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 26 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Mart 2024 altın fiyatları - 1. Resim

26 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.245,41

Satış 2.245,61

26 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.982,00

Satış 4.170,00

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Mart 2024 altın fiyatları - 2. Resim

26 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.892,00

Satış 8.096,00

26 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.930,00

Satış 16.509,00

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Mart 2024 altın fiyatları - 3. Resim

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.170,07

Satış 2.170,38

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Kaynak: TGRT Haber
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