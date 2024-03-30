Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Mart 2024 güncel altın fiyatları...

30 Mart 2024 07:22 - Güncelleme : 30 Mart 2024 07:33

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Gram altın şu sıralar 2 bin 330 TL, çeyrek altın ise 4 bin 251 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.329,33

Satış 2.330,60

30 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.042,00

Satış 4.251,00

30 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.038,00

Satış 8.256,00

30 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.273,00

Satış 16.736,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.233,48

Satış 2.234,70