Beşiktaş'a Ante Rebic piyangosu! Talip çıktı

25 Mart 2024 15:45 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:47

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Ante Rebic, gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon 23 maçta toplam 691 dakika süre alan ve 1 gol, 5 asistlik skor katkısı veren tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor.

2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR!

Beşiktaş, gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle yıllık 2,5 milyon Euro maaş alan Ante Rebic'i sezon sonunda göndermenin hesaplarını yapıyor.

ANTE REBİC'E SÜRPRİZ TALİP

Takvim'de yer alan habere göre; Hırvat futbolcuya ülkesinin takımlarından Hajduk Split talip oldu. Hırvat ekibinin 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFERE İZİN VERECEK

Beşiktaş yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Hırvat yıldızın olası transferinde zorluk çıkarmayacak.

Hırvat ekibinin Rebic'in durumunu takip ettiği ve sezon sonunda siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacağı iddia edildi.

Beşiktaş'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ante Rebic, bu sezon 23 maçta toplam 691 dakika süre alan ve 1 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.