Beşiktaş genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

22 Mart 2024 17:41 - Güncelleme : 22 Mart 2024 17:43

Beşiktaş, genç futbolcusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2019 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay’a başarılar diledi.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

FAHRİ KEREM AY KİMDİR?

19 yaşındaki Fahri Kerem Ay ön libero pozisyonunda görev alıyor.

Genç futbolcu, U19 Süper Ligi'nde 14 maça çıktı, 4 gol kaydetti.

U18 ve U19 milli takımıyla da toplam 10 maça çıkan Fahri Kerem Ay, 2 gol kaydetti.