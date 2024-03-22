Lucescu Beşiktaş gerçeğini açıkladı

22 Mart 2024 00:28 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:29

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Siyah-Beyazlılar, istenilen sonuçları alamayınca Güneş ile yollarını ayırdı. Güneş'in ardından göreve Burak Yılmaz getirilen Beşiktaş'ta bu deney de kısa sürdü. Yılmaz'ın da görevden alınmasının ardından Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Ancak Çalımbay'ın da Beşiktaş'ta uzun soluklu bir projede yer almayacağı kısa sürede belli oldu. Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle birlikte Beşiktaş'ta yeni bir teknik direktör arayışı başladı.

Arat yönetimi, kısa sürede dünya futbolunun tanınmış isimlerinden Fernando Santos ile anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam Santos, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

LUCESCU NEDEN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ?

Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından 2002-2004 yılları arasında Siyah-Beyazlılar'da görev yapan Mircea Lucescu'nun kapısını çalmıştı. Fakat Rumen teknik adam, Arat yönetiminin teklifini reddetti. Lucescu, Tuttosport'a yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın teklifine neden olumsuz cevap verdiğini açıkladı.

"50 YIL SONRA İLK KEZ DİNLENDİM'

Ukrayna takımı Dinamo Kiev'den ayrılan Mircea Lucescu, "Yeni sezonda takım çalıştıracağım. 50 yıl sonra ilk kez dinlendim. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşananlardan dolayı durup Haziran ayını beklemeye karar verdim. Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a hayır dedim" ifadelerini kullandı.