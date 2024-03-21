Beşiktaş - Buducnost ilk hazırlık maçı 23 Mart'ta oynanacak

21 Mart 2024 02:15 - Güncelleme : 21 Mart 2024 02:18

Beşiktaş, milli arada iki hazırlık maçına çıkacak! İlk maçta rakip Buducnost olacak. Peki, Beşiktaş - Buducnost hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maç tarihleri ve detaylar...

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş'ın hazırlık maçlarından ilki, Karadağ ekibi Buducnost ile oynanacak. İlk hazırlık maçı 23 Mart Cumartesi saat 16.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş Erkek Futbol Takımı, milli arada iki hazırlık maçı yapacak. İlk maçlarındaki rakipleri arasında Karadağ temsilcisi Buducnost bulunuyor. Maç, 23 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Takımın ikinci hazırlık maçı ise Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük ile 28 Mart Perşembe günü aynı saatte gerçekleşecek.