Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın geleceği netlik kazandı

24 Mart 2024 15:45 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:46

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan isimlerin başında gelen Rachid Ghezzal'in sözleşmesinde ligde 5 maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin uzatacak bir opsiyon maddesi bulunuyordu. Siyah-beyazlılar, bu opsiyon maddesini sözleşmeden kaldırdı.

OPSİYON MADDESİ KALDIRILDI

TRT Spor'un haberine göre; Rachid Ghezza, ligde 5 maç daha oynaması durumunda 1 yıllık opsiyon maddesi devreye girecek ve Beşiktaş ile otomatik olarak sözleşmesi yenilenecekti.

Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Buducnost ile oynanan hazırlık maçının ardından bu opsiyonunun kaldırıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TA GHEZZAL DÖNEMİ SONA ERİYOR

Beşiktaş'ın bu hamlesi sonrası sezon sonunda Rachid Ghezzal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş kariyerinde 114 maça çıkan Ghezzal, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken 32 de asist yaptı.