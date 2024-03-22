Dursun Özbek: En önemli husus ülkemizin bütünlüğü

22 Mart 2024 21:33 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:35

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın düzenlediği iftar organizasyonuna katıldı. Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"SATAŞMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Bugünlerde bir şeyi çok iyi anladık: Galatasaray'da sevgi iklimini yaşıyoruz. Türk futbolunda da bunu oluşturma peşindeyiz. Türk futbolunda istenmeyen görüntülerle, sataşmalarla karşı karşıyayız.

"EN ÖNEMLİ HUSUS ÜLKEMİZİN BÜTÜNLÜĞÜ"

Konuşmalarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. İtidali tavsiye ediyorum. Birbirimizi sevmeyi tavsiye ediyorum. Burada en önemli husus ülkemizin bütünlüğü. Temsil ettiğimiz camialar ülkenin bütününü gösteriyor. Galatasaray'ın misyonlarından bir tanesi şudur: Türk sporunda sevgi iklimini getirmektir.

"GALATASARAY'IN 15-20 YILININ ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ"

Antrenman tesislerimizi Florya'dan Kemerburgaz'a taşımanın arifesindeyiz. Yeni yerleşkemiz Florya'da bulunduğumuz yere göre 3 ya da 4 misli büyük bir yer. Tesislerimizin tamamlanması biraz zaman alacak. Yıldız oyuncularımızın performansını yukarıya çekecek bir yer olacak. Galatasaray'a fon üretmeyi düşünüyoruz. Galatasaray'ın 15-20 yılının önünü açmak istiyoruz."