29 Mart 2024 18:44 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:47
EURO 2024'ün favorileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Haziran-Temmuz ayları arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi dev turnuvanın favorileri açıklandı. İşte o sıralama...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
GOAL İngiltere, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da 24 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek EURO 2024 öncesi turnuvanın favorilerini sıralandı.
İşte o sıralama:
24 - Gürcistan
23 - Arnavutluk
22 - Polonya
21 Sırbistan
20 - İskoçya
19 - Romanya
18 - Slovenya
17 - Çekya
16 - İsviçre
15 - Slovakya
14 - Ukrayna
13 - Türkiye
12 - Danimarka
11 - Hırvatistan
10 - Hollanda
9 - Avusturya
8 - Macaristan
7 - İtalya
6 - İspanya
5 - Almanya
4 - İngiltere
3 - Belçika
2 - Portekiz
1 - Fransa
Kaynak: TGRT Haber