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29 Mart 2024 18:44 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:47

EURO 2024'ün favorileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Haziran-Temmuz ayları arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi dev turnuvanın favorileri açıklandı. İşte o sıralama...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
EURO 2024&#039;ün favorileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

GOAL İngiltere, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da 24 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek EURO 2024 öncesi turnuvanın favorilerini sıralandı.

İşte o sıralama:

24 - Gürcistan

23 - Arnavutluk

22 - Polonya

21 Sırbistan

20 - İskoçya

19 - Romanya

18 - Slovenya

17 - Çekya

16 - İsviçre

15 - Slovakya

14 - Ukrayna

13 - Türkiye

EURO 2024'ün favorileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? - 1. Resim

12 - Danimarka

11 - Hırvatistan

10 - Hollanda

9 - Avusturya

8 - Macaristan

7 - İtalya

6 - İspanya

5 - Almanya

4 - İngiltere

3 - Belçika

2 - Portekiz

1 - Fransa

EURO 2024'ün favorileri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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