Fenerbahçe Başkan Vekil Erol Bilecik'ten 2 Nisan açıklaması: Yetkiyi almak istiyoruz

25 Mart 2024 17:56 - Güncelleme : 25 Mart 2024 17:57

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekil Erol Bilecik, 2 Nisan'da gerçekleşecek olan Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuşan Erol Bilecik'in açıklamaları şu şekilde:

"Geçen haftadan bugüne tam 7 günü geride bıraktık. Bu 7 gün boyunca, en çok Türk insanının direnç gösterdiği, karşı çıktığı olayların başında kulübümüze yapılan talihsiz uygulamalar, kararlar, karşı karşıya bırakılan durumlar. Bu 7 gün camiamızın yoğun bir şekilde istişare yaptığı, bence gayet iyi ve son derece derin analizlerin yapıldığı, haksızlıklara baş kaldırının konuşulduğu, tek vücut olma noktasında camianın bütünleştiği bir 7 gün geçirdik. Bu süreç aktif bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Hesabı verilmeyen, her haksızlık daha büyüğünü doğuruyor. Artık düzenli bir şekilde devam eden bu hadisenin genel bir özeti olarak başlangıçta söylemek istiyorum. Bu 7 gün içinde, camia olarak tanık olduğumuz güzel şeyler de var. Adil düzende yönetildiğine inandığımız, siyasetin karışmadığı özellikle olimpik spor branşlarında Fenerbahçe'nin rekabeti yerden yere vurduğu, kupalar kaldırdığımızı bütün Türkiye şahit oluyor. Bunun en yenisini dün voleybol kadın takımımızın kupa örnekledik, taçlandırmış olduk. Eğer ortada adil bir düzen varsa, burada işin galibinin hangi spor kulübü olduğunu buradan memnuniyetle paylaşıyorum."

"YA ŞAMPİYONUZ YA FİNAL OYNAYAN TAKIMIZ"

"Sporda biz 12 branşta uğraşıyoruz. Ya şampiyonuz, ya final oynayan bir takımız. Bu uzun yıllardır devam eden, bizim DNA'mızda olan bir şey. Yetiştirdiği sporcular, bu ülkenin geleceğine dair ışık tutan gençlerin bir anlamda yolunun geçtiği, ortak spor kulübünün Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Dünyanın en büyük spor kulübü unvanının ete-kemiğe bürünmüş bir unvan olarak görüyoruz. Başkanımızın uzun süredir ana gündeme özellikle anlatmaya çalıştığı ana nokta şu, Fenerbahçe oyunun içinde kalsın ama yarışmacı olmasın. Böyle bir dünya yok. Özellikle Türkiye'nin daha fazla gündeminde olan futbolda bizi tutmaya çalıştıkları nokta bu. Oyunun içinde kal ama yarışmanın içinde kalma. Böyle bir şey olabilir mi?"

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

"Geçen hafta pazartesi günü yönetim kurulu toplantısının ardından sayın başkanın açıkladığı gibi, 2 Nisan tarihinde bu işi yapacağız ve muazzam bir çoğunlukla olağanüstü genel kurulu yapacağız. Çağrımızın 3 tane amacı vardır. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar, camia olarak kenetlenerek bunun bir görüş alışverişini yapmak istiyoruz. Özellikle son gelişmeleri sorgulamak istiyoruz. Genel kurulumuzdan bu yetkiyi yönetim olarak alalım istiyoruz. Ondan sonra da biz gerekli olan hazırlıklarımızı yapmaya hazırız."

"BU ÇAĞRI SADECE TRABZONSPOR MAÇIYLA İLGİLİ DEĞİL"

"Bu adım, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sadece Trabzonspor maçında yaşadığımız olaylara dayalı değildir. Yani bunu sadece Trabzonspor maçına endesklemek söz konusu olamaz. Adaletsizliğin en uç noktası, adaletsizliğin adil sayılmasıdır. Fenerbahçe olarak geldiğimiz nokta bu. Adaletsizliğin en uç noktasını yaşıyoruz biz."

"FENERBAHÇE NEGATİF AYRIMCILIĞA UĞRAMAKTA"

"Kulübümüz son 30 yıldır sportif ve sportif olmayan, birçok konuda negatif ayrımcılığa uğramakta. Türk spor tarihinde milat sayılabilecek bütün olumsuz örnekler ne tesadüf ki Fenerbahçe üzerinden yaşanmakta."

"FENERBAHÇE İTİBAR SUİTKASTİNE UĞRADI"

"Bunların arasında camiamızın iyi bildiği, 4-5 tane örneği saymak isterim. Bütün camiayı, taraftarlarımızı 2005-2006 yılındaki Denizlispor maçına götürmek isterim. Detayına girmeye gerek yok ama buna bağlı olarak tam 7 sezon 3 kez hep son maçta şampiyonluğu kaybettik. Bu bir masanın üzerine koyuyorum. 3 Temmuz 2011, daha dün gibi hafızalarda canlı bir şekilde duruyor. Fenerbahçe'ye kurulan şike kumpası. O dönem devletimizin kurumlarına tamamen sızmış olan bir terör örgütü, kulübümüzü hedef aldı. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve birçok arkadaşımız, profesyoneller tutuklandı. Yargılama, hukuk prensiplerini yok sayarak yapıldı. Medya aracılığıyla da itibar suikastine uğrayan Fenerbahçe oldu. Bütün operasyonu yapanların tamamı ya hapisteler ya da kaçaklar. Tabii ki eski başkanımızı ve yöneticilerimiz beraat ettiler. Bir spor kulübünün devlet içinde sızmış bir yapıyla kulübümüze saldırı yapıldı. Dünyada böyle bir örnek yok. Maddi ve manevi uğradığımızın haddi hesabı yok."