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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 02:28 - Güncelleme : 25 Mart 2024 02:29

Ünlü spor yorumcusu duyurdu: Fenerbahçe kendine yeni lig arıyor 

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaşanan olaylar sonrası ligden çekilme kararı almak için hamle yapan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Spor yorumcusu sarı-lacivertlilerin kendisine yurt dışından lig aradığını iddia etti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı mücadeleyi 3-2 kazanmasının ardından sahada çıkan olaylar gündemdeki yerini koruyor. Maçtan sonra yaşanan olaylar, futbol gündemine otururken ünlü spor yorumcusu ve sunucu Ertem Şener'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Şener, Fenerbahçe yönetiminin, Süper Lig'deki son gelişmelerin ardından başka bir ligde mücadele etme olasılığını değerlendirdiğini ifade etti.

HANGİ LİGLERE GİDECEK?

Ünlü sunucu, "Fenerbahçe yönetimi şu anda net bir şekilde başka bir lig bakıyorlar. Belçika olabilir, Hollanda olabilir, İspanya olabilir, Fransa olabilir, İtalya olabilir ama bu Premier Lig değil" diye konuştu. 

Ünlü spor yorumcusu duyurdu: Fenerbahçe kendine yeni lig arıyor  - 1. Resim

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle böyle bir tasarrufa gitme kararı aldığı iddia eden Şener sözlerini şöyle tamamladı: 

"Fenerbahçe yönetimi şu anda net bir şekilde başka bir lig bakıyorlar. Belçika olabilir, Hollanda olabilir, İspanya olabilir,Fransa olabilir, İtalya olabilir ama bu Premier Lig değil. Fenerbahçe kendisi içim başka bir lig bakıyor."

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Kaynak: TGRT Haber
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