Feyyaz Uçar'dan Semih Kılıçsoy sözleri: "Ağlamaklı şekilde bizi aradı!"

22 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:46

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy’la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. NTV Spor YouTube kanalindaki ‘Gündem Spor’ programında konuşan Uçar'ın ifadeleri şu şekilde:

"MONTELLA'NIN AÇIKLAMASININ NERESİNDEN TUTSANIZ BİR YERİ BOŞ"

“Biz haberi duyduğumuzda şok olduk. Montella’nın açıklamalarıyla daha da şok olduk. Bu kadar dayanaksız açıklamalar gerçekten üzücü. ‘Daha fazla süre alması için’ gibi bir söz var orada. Zaten Semih Kılıçsoy çok süre aldı bugüne kadar genç milli takımların hemen hemen hepsinde. 16 tane golü var bu çocuğun genç milli takımlarda, altyapılarda. Beşiktaş’ta da süre alıyor. Süre alamayan diğer oyuncular var milli takımda. Onları dert edinsin sayın hocamız. Açıklamanın neresinden tutsanız bir yeri boş. Orada Ümit Milli Takım’a yaşı tutan en az 4-5 oyuncu daha var. O maç o kadar önemliyse diğerleri neden gitmiyor?

"SEMİH AĞLAMALIK ŞEKİLDE BİZİ ARADI"

Sadece burada Semih’e yapılan haksızlık yok. Ahmetcan Kaplan’a yapılan da büyük haksızlık bence. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı “Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız” diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için.

"'ÇOK MUTSUZUM, BENİ ALABİLİYORSANIZ ALDIN' DEDİ"

'Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Bizim derdimiz oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar.

"BEŞİKTAŞ'A GELEN KİTLENİN ÇOĞU SEMİH KILIÇSOY'U İZLEMEYE GELİYOR"

Samet Aybaba ayrı ben ayrı çocuğu teskin etmeye çalıştık. 19 yaşında çocuk, haklı olarak milli takıma gitmiş, hayali ve hak ettiği bir şey. Şu anda Beşiktaş’ın banko oyuncusu. Şu anda Beşiktaş’a gelen kitlenin çoğu Semih Kılıçsoy’u izlemek için geliyor.

"KONUŞTUKÇA DAHA DA BATIYORLAR"

Anlam veremiyoruz. Konuştukça daha da batıyorlar. Bari sussunlar biz de bir şey demeyelim. Çok üzüldük. Önemli olan bizden ziyade evladımızın üzülmesi. Üstünde düşünülmemiş bir karar. Bunun açıklaması bize daha net, daha inandırıcı olmalıydı. Açıklamalar verilen karardan daha berbat.

"TATMİN EDİCİ BİR CEVAP ALAMADIK"

Biz konuyla ilgili milli takım görevlilerinden bazılarıyla kulüp düzeyinde görüşmeler yaptık, onlar da anlamamış zaten. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Tatmin edici bir cevap alamadık. Montella'ya etki edebilecek bir üst akıl varsa bu daha da üzücü Türk insanı için. Orada bir teknik adam var, kararlarını inşallah o alıyordur. Herhalde Semih'i ona iyi anlatmadılar. Selçuk kardeşimiz var Montella'nın yardımcısı. Bizim her maçımıza geliyordu Semih ve Mert için. Herhalde yeterince anlatamadı."