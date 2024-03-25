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25 Mart 2024 21:32 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:32

Şanlıurfaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı!

Şanlıurfasporlu futbolcular maaşlarına alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Şanlıurfaspor&#039;da futbolcular antrenmana çıkmadı!
 

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugün antrenmandan fotoğraf paylaşılmadığı için taraftarlardan özür dilendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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