Son dakika! TFF'den Süper Kupa açıklaması!

21 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:52

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini söyledi.

"FENERBAHÇE'DEN GELEN TALEP DEĞERLENDİRİLİYOR"

Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.