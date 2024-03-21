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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:52

Son dakika! TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için açıklamada bulundu. Büyükekşi, Fenerbahçe'den erteleme talebi geldiğini duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! TFF&#039;den Süper Kupa açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini söyledi.

"FENERBAHÇE'DEN GELEN TALEP DEĞERLENDİRİLİYOR"

Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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