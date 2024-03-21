21 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:52
Son dakika! TFF'den Süper Kupa açıklaması!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için açıklamada bulundu. Büyükekşi, Fenerbahçe'den erteleme talebi geldiğini duyurdu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini söyledi.
"FENERBAHÇE'DEN GELEN TALEP DEĞERLENDİRİLİYOR"
Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber