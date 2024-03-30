26 yaşındaki diş hekiminin kahreden ölümü!

30 Mart 2024 11:05 - Güncelleme : 30 Mart 2024 11:10

Bu mahallede sadece 17 seçmen sandık başına gidecek

Bu mahallede sadece 17 seçmen sandık başına gidecek

İstanbul'daki feci kaza önceki gün saat 18.50 sıralarında TEM Kağıthane Okmeydanı-Eyüpsultan Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. Akşam saatlerinde 34 NRS 98 plakalı otomobil ile seyreden 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırınca bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola doğru savrulan otomobil, aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan sürücü İbrahim Ata idaresindeki araçla çarpıştı.

FECİ KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu otomobiliyle bariyerlere çarpan Nurşah Kılınç ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan 26 yaşındaki Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GERİYE MUTLU ANLARIN FOTOĞRAFLARI KALDI

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları adeta yıkıldı. Hayatının baharındaki genç kadından geriye arkadaşlarıyla olan mutlu anları, hayat dolu o fotoğrafları kaldı.

Öte yandan, genç kadının cenazesi Kemerburgaz Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kemerburgaz Mezarlığı’nda toprağa verildi.