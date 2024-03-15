Bahçelievlerde trafik çilesi!

15 Mart 2024 13:50 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:55

İstanbul’un en önemli problemlerinden olan trafik yoğunluğu ramazan ayının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinde daha da artıyor.

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yanlış park nedeniyle iş çıkış saatlerinde trafik kaosu yaşanıyor.

200 METRELİK MESAFE 25 DAKİKADA GİDİLEBİLİYOR

Yanlış park yapana araçlara bir de servis otobüsleri de çift sıra park edince 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidilebiliyor. Yapılan hatalı parklar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Ergun Nayhan, “Her gün trafik var buna çare bulunması lazım özellikle ramazan günü. Saat 16.30 olduğunda burası kitleniyor. Normalde 18.00’da kitleniyor. Kuyumcukent orası çok kötü 30 dakika sonra otoparktan çıktık. Buralar çok karışık. Çözüm bulunması lazım” dedi.

İhsan Kaya, "4 günüdür bu çileyi çekiyoruz. Personeli ramazanda iftara yetiştiremiyoruz. Ramazan başladığında beri böyle" şeklinde konuştu.