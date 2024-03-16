16 Mart 2024 03:04 - Güncelleme : 16 Mart 2024 03:04
Bolu'da 4 katlı apartmanda yangın paniği
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, paniğe sebep oldu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgiye göre, Kaygana Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın çatı katındaki bacada yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı kaydedildi.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU
Apartman sakini Rafet Burukoğlu ise yangının baca içindeki kurumların tutuşması sonucu çıktığını ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı