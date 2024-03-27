Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Tüyler ürperten görselleri yapay zeka resmetti: Galata Kulesi, Ayasofya...

27 Mart 2024 14:57 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:18

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen büyük deprem için uzmanlar neredeyse her gün peş peşe açıklamalarda bulunuyor. Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı gündem oldu.

DEPREM SONRASI İSTANBUL NASIL GÖZÜKECEK?

Marmara Denizi'nde beklenen deprem yapay zekaya soruldu. Kullanıcının "Büyük İstanbul depremi sonrası kent nasıl gözükecek" sorusuna yapay zeka çizdiği resimlerle yanıt verdi.

Yapay zeka 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız Kulesi, Ayasofya ve Galata Kulesi'nin depremden sonra nasıl gözükeceğini resmetti. O görüntüler tüyler ürpertti.