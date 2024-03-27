27 Mart 2024 14:57 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:18
Büyük İstanbul depremi sonrası şehir nasıl gözükecek? Tüyler ürperten görselleri yapay zeka resmetti: Galata Kulesi, Ayasofya...
Yapay zeka, beklenen büyük İstanbul depremini resmetti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen büyük deprem için uzmanlar neredeyse her gün peş peşe açıklamalarda bulunuyor. Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı gündem oldu.
DEPREM SONRASI İSTANBUL NASIL GÖZÜKECEK?
Marmara Denizi'nde beklenen deprem yapay zekaya soruldu. Kullanıcının "Büyük İstanbul depremi sonrası kent nasıl gözükecek" sorusuna yapay zeka çizdiği resimlerle yanıt verdi.
Yapay zeka 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız Kulesi, Ayasofya ve Galata Kulesi'nin depremden sonra nasıl gözükeceğini resmetti. O görüntüler tüyler ürpertti.
Kaynak: TGRT Haber