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Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 01:41 - Güncelleme : 29 Mart 2024 01:49

Gaziantep'te dehşet! Yol ortasında silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu

Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu. Öldürülerek yol ortasına atılan kadının cesedi kimlik tespiti için adli tıp kurumuna kaldırılırken, zanlı ya da zanlıları bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep-Nizip karayolu 11. kilometresinde korkunç bir olay meydana geldi. Seyir halinde olan sürücüler bir şahsın yol ortasında hareketsiz şekilde yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde yolda hareketsiz şekilde yatan şahsın silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülmüş bir kadın olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te dehşet! Yol ortasında silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu - 1. Resim

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Vurularak yol ortasına atılan kadının cansız bedeni, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kimlik tespiti yapılabilmesi ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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