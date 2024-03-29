29 Mart 2024 00:12 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:13
Güney Afrika'da facia: 45 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı, bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu araçtaki 46 kişiden 45’inin hayatını kaybettiğini, 8 yaşında bir çocuğun kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı/İhlas Haber Ajansı
Güney Afrika'nın kuzeyinde yolcu otobüsü köprüden aşağı düştü, kazada 45 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Botsvana'dan Güney Afrika'nın Moria bölgesine giden yolcu otobüsü, sınır bölgesindeki Limpopo'da sabah saatlerinde köprüden aşağı düştü.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALI KURTULDU
Kazada otobüste bulunan yolculardan 45'i hayatını kaybetti, 8 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.
Güney Afrika'nın Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, basına yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı/İhlas Haber Ajansı