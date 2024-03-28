ABD'deki köprü faciasında 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı! Pikabın içinden çıktı

28 Mart 2024 14:04 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:13

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

Yük gemisinin Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpması sonucu meydana gelen faciada 35 ve 26 yaşlarındaki iki erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. İki kişinin cansız bedenleri 8 metre derinlikte bulunan bir pikabın içinden çıktı.

Açıklamada, enkaz nedeniyle dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını sürdürmelerinin güvenli olmadığı kaydedilerek, bu yüzden çalışmalarda enkaz çıkarmaya odaklanılacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.