Her gece genç kızı pencereden izleyen tacizci kamerada

27 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:12

Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde yaşayan ve Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki S.Y. kendisini pencereden izleyen adamı görünce şoke oldu. Paniğe kapılan genç kız hemen kaldığı apartın sahibine giderek yardım istedi.

Genç kız, güvenlik kameralarını birlikte incelediklerinde karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü. Şüphelinin yaklaşık 2 ay boyunca hemen hemen her gece, pencerenin önüne gelerek perdede kalan boşluktan genç kızın odasını izlediği tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını ev sahibiyle birlikte karakola teslim eden genç kız, korkulu rüyası halinde gelen röntgenciden şikayetçi oldu. Yaşadığı korku nedeniyle uyuyamaz hale gelen S.Y., çareyi evden taşınmakta buldu. Kamera kayıtlarından eşkâli belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarının titizlikle incelenmesi sonucu tacizcinin 30 yıllık mesleki geçmişi olan ve halen bir kamu kurumunda özel güvenlik müdürlüğü görevini yürüten C.G. olduğunu tespit etti. Sabaha karşı evinde gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan C.G.’nin idari görevinden ise soruşturma tamamlanıncaya kadar uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, genç kızın korkulu rüyası haline gelen röntgencinin yaklaşık 2 ay devam eden tacizleri, apartın güvenlik kameralarına yansıdı. Hemen her gece gece yarısından önce S.Y.’nin kaldığı zemin kattaki dairenin önüne gelen şüphelinin, pencereye yaklaşarak içeriyi izlediği, yoldan birileri geçince panikle uzaklaşarak sonra tekrar gelip izlemeye devam ettiği anlar görüntülerde yer aldı.