Isparta'da feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

16 Mart 2024 02:18 - Güncelleme : 16 Mart 2024 02:19

Isparta'da feci bir kaza meydana geldi. Davraz Mahallesi 106 Cadde üzerinde edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki kamyonet, Fatih Emre S. hakimiyetinde olan otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil, yolun sağ tarafında bulunan reklam direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.E.Y., Y.B.,M.K.,ve H.H.Ş yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağırılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.