Yolun karşısına geçerken dehşeti yaşadılar: 1 ölü, 1 yaralı

16 Mart 2024 01:11 - Güncelleme : 16 Mart 2024 01:30

Hatay'ın Antakya ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Çevreyolu Gülderen kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Okan İ. ve yanındaki 1 kişiye otomobil çarptı.

Kazada; Okan İ. olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazada ölen şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

AĞABEYİNİN GÖZYAŞLARI YÜREKLER BURKTU

Olay yerine gelen Okan İmseytoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen şahsın ağabeyinin çaresizce gözyaşlarına boğulduğu anlar ise yürekleri burktu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.