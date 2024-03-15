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15 Mart 2024 20:52 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:23

Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Halfeti ile Birecik ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Eşi N.P. ile birlikte Halfeti ilçesindeki bir banka şubesinde çalışan Yaşar Patli’nin (29) kullandığı 34 FBG 754 plakalı otomobil, Ziya A.’nın kullandığı 34 KF 0928 plakalı araç ile çarpıştı.

Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı - 1. Resim

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücülerden Yaşar Patli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı - 2. Resim

Yaralanan sürücülerden Ziya A. ile diğer araçtaki banka çalışanı N.P.’ye ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı - 3. Resim

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Patli’nin cenazesi, morga kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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