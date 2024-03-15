Sakarya'da feci kaza! Otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

15 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:02

Sakarya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Takla atan araçta bulunanlar yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; kaza Akyazı ilçesinde D-140 Adapazarı-Mudurnu kara yolu üzerinde meydana geldi. C.T. idaresindeki 54 AJC 606 plakalı otomobil, Dokurcun Tavşansuyu mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TERS DÖNEN ARAÇTAN KENDİ ÇABALARIYLA ÇIKTILAR

Feci kazada otomobil sürücüsü C.T. ile birlikte otomobilde bulunan yolculardan A.T., B.T. Ö.T. ve adı öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kendi çabalarıyla ters dönen araçtan çıkan ve olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.