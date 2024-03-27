İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem: 1 Nisan'da başlıyor

27 Mart 2024 13:42 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:12

İstanbul'da en çok yoğun kullanılan toplu taşıma araçlarından metrobüslerde yeni dönem başlıyor. Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan ve günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyan metrobüslerin elektrikli versiyonu geliyor.

TEST SÜRÜŞÜNÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Metrobüs hattındaki yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırım yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu kapsamda elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacak.

Tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

YENİ METROBÜSLER SESSİZ ÇALIŞIYOR

Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor. Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçmiş olacak.