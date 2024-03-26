Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Kedinin 5'inci kattan atıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı!
26 Mart 2024 19:18 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:23

Kedinin 5'inci kattan atıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı!

Sosyal medyada paylaşılan kedinin beşinci kattan atıldı iddiaları polisi harekete geçirdi. 2 bacağı kırılan ve iç kanama geçirdiği ileri sürülen kedi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Habertürk
Kedinin 5&#039;inci kattan atıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı!

Sosyal medyada paylaşılan korkunç bir iddia emniyet güçlerini harekete geçirdi. Sosyal medyada İstanbul Beşiktaş'ta IELTS sınavı sırasında bir vakıf okulunun Faruk adlı kedisinin görevli öğretmen tarafından 5'inci kattan atıldığı iddiaları yer aldı.

Yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde bir vakıf okulunun Levent yerleşkesine IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı. Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti. Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Habertürk'ün haberine göre, bu paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Çalışma başlatan polis, öyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için harekete geçti.

Okulda araştırma yapan polis ekipleri, söz konusu iddianın doğru olması halinde öğretmenin ifadesini alacak. Savcılığın talimatı ile başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Habertürk
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...