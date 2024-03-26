Kedinin 5'inci kattan atıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı!

26 Mart 2024 19:18 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:23

Sosyal medyada paylaşılan korkunç bir iddia emniyet güçlerini harekete geçirdi. Sosyal medyada İstanbul Beşiktaş'ta IELTS sınavı sırasında bir vakıf okulunun Faruk adlı kedisinin görevli öğretmen tarafından 5'inci kattan atıldığı iddiaları yer aldı.

Yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde bir vakıf okulunun Levent yerleşkesine IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı. Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti. Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Habertürk'ün haberine göre, bu paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Çalışma başlatan polis, öyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için harekete geçti.

Okulda araştırma yapan polis ekipleri, söz konusu iddianın doğru olması halinde öğretmenin ifadesini alacak. Savcılığın talimatı ile başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.