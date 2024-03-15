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15 Mart 2024 23:50 - Güncelleme : 15 Mart 2024 23:56

Manisa'da Jandarmadan PKK'ya darbe: 2 terörist tutuklandı

Manisa'da jandarmanın PKK terör örgütüne düzenlediği operasyonda 2 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jandarma, Terörle Mücadele, Pkk/Kck

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik keskin bir operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen B.B. ve Y.B. isimli iki kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Jandarmadan PKK'ya darbe: 2 terörist tutuklandı - 1. Resim

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şahısların evlerine yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 masaüstü bilgisayar, 1 örgütsel doküman ve 2 adet kırmızı-yeşil sprey kutusu ele geçirildi. Yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve Y.B. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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