Meteoroloji Adana ile ilgili olağanüstü riski açıkladı

15 Mart 2024 15:57 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış almayan bölgelerde kuraklık araştırması yaptı. Şubat ayı verilerine göre Türkiye’de Adana 28.7 derece ile sıcaklık rekoru kırdı. Adana Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı 24 aylık standart yağış indeksi meteorolojik kuraklık durumuna göre olağanüstü kuraklık yaşayan iller arasında gösterdi.

Öte yandan ASKİ (Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi)’nin paylaştığı verilere göre Adana’nın içme suyunu karşılayan Çatalan Barajında, doluluk oranı yüzde 77,85 olarak açıklandı.

RİSKLER ORTAYA ÇIKABİLİR

Adana’da Şubat ayının kurak geçmesine rağmen henüz böyle bir riskin olmadığı belirtildi. Ancak kuraklığın böyle devam etmesi sonucunda ileriki yıllarda olağanüstü kuraklık derecesinde riskler ortaya çıkabileceği kaydedildi.