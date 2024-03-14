MSB kaynaklarından F-35 ve Eurofighter açıklaması: Ödenen parayı geri alacağız

14 Mart 2024 12:00 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:05

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakanlık, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

TERÖRİSTLERE BÜYÜK DARBE

MSB, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 229'u Irak'ta, 353'ü Suriye'de olmak üzere 528'ye yükseldi. Ayrıca geçen hafta Irak'ın kuzeyinde PKK kamplarından kaçan 2 terörist sınır birliklerine teslim oldu.

SINIR GÜVENLİĞİ

Bakanlık, son bir haftada yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 138 şahsın yakalandığını, bunlardan 4'ünün terör örgütü üyesi olduğunu kaydetti. 2 bin 861 şüpheli sınırı geçemeden engellendi. Böylece yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı olarak geçmeye çalışanların sayısı bin 747'ye, sınırı geçemeden engellenenlerin sayısı ise 34 bin 447'ye çıktı.

SINIR ÖTESİNDE OPERASYON HAZIRLIĞI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak’a yapacağı ziyaret ve kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Aralık ayında Ankara’da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi bugün Irak’ta yapılacak. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri iş birliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara’daki toplantıda terör örgütü PKK’nın her iki ülke için de ‘ortak tehdit’ olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak.

Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz iş birliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir."

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ile gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın takviminin belli olup olmadığına dair bir soru üzerine şunları kaydetti:

“Yunanistan ile karşılıklı olarak pozitif gündeme odaklandığımız bir dönem içerisinde bulunmaktayız. İki taraf arasında oluşan pozitif diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığımız bu dönemde çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişki tesis etmenin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. Bu bakımdan Güven Artırıcı Önlemler toplantılarını da özellikle önemsiyoruz. Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının iki taraf arasında diyaloğun sürdürülmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda bir sonraki toplantının Nisan ayının sonunda Atina’da gerçekleştirilmesine yönelik planlama yapıldı. Türkiye olarak adımlarımızı bu çerçevede atıyor, bununla birlikte millî menfaatlerimizden taviz vermeme konusundaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü her fırsatta yineliyoruz.”

"F-35 İÇİN ÖDENEN PARAYI GERİ ALACAĞIZ"

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin F-35’e geri dönüp dönmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

Şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Sayım Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım.”

"EUROFIGHTER'DA OLUMLU SONUÇ BEKLİYORUZ"

Bakanlık kaynakları, İngiltere’den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin soru üzerine “Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız.”

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