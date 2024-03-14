Naci Görür İstanbul depremi için harita üzerinde çizgi çekip konum verdi

14 Mart 2024 15:16 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:28

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında Marmara depremiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Marmara'da en geç 10 yıl içinde 7 ve üzerinde deprem beklediklerini ifade eden Naci Görür, 'Uzatmaları oynuyoruz' deyip kritik uyarılar yaptı.

İstanbul haritasını Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden adeta ikiye ayırıp depremden en fazla etkilenecek bölgeleri bu çizgi üzerinden tarif eden Naci Görür şöyle konuştu:

"2. KÖPRÜNÜN GÜNEYİ CİDDİ ETKİLENECEK"

"Şöyle bir genelleme de kabaca geçerli olabilir. Haritayı koyun önünüze, o ikinci boğaz köprüsüne paralel sağa sola eğri çizin. O eğrinin güneyindeki alan beklediğimiz depremden oldukça ciddi etkilenecek. O eğrinin kuzeyinde olan alanlar ise görece daha az etkilenecek."