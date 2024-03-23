Samsun'da 8 adet kaçak lüks araç motoru ele geçirildi

23 Mart 2024 13:40 - Güncelleme : 23 Mart 2024 13:41

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 8 adet gümrük kaçağı lüks otomobil motoru ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye araç motoru getirilip bunların bütün halinde ya da parçalara ayrılıp satıldığı yönünde bilgiler edindi. KOM polisi, Canik ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

1 MİLYON 600 BİN LİRA

Yapılan operasyonda iş yerinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olan 8 adet gümrük kaçağı lüks otomobillere ait araç motoru ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Ö. gözaltına alınarak, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.