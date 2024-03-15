15 Mart 2024 21:44 - Güncelleme : 15 Mart 2024 21:52
Son dakika: Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
Son dakika haberi: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi.
34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TGRT Haber