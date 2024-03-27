Son dakika! Hatay'da dev operasyon: Alevler Çetesi çökertildi, elebaşı gözaltında

27 Mart 2024 08:01 - Güncelleme : 27 Mart 2024 08:20

Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen Göçmen Kaçakçılığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya sözlerine "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız" ifadeleriyle başladığı açıklamasımnda şu bilgilere yer verdi:

"Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonlar sonucu; 2 adet araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."