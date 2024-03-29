Son dakika! Kahramanmaraş Göksun'da korkutan deprem!

29 Mart 2024 23:13 - Güncelleme : 29 Mart 2024 23:22

Deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 23.06'da olduğunu paylaştı.

6 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin 5 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Kandilli, depremin şiddetini 3.7 olarak duyurdu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...