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Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 19:23 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:24

TEM'de hareketli dakikalar: Ağaç yüklü TIR alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu'nda hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul istikametinden Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ağaç yüklü tır alevlere teslim oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında ağaç yüklü bir tır alevlere teslim oldu.

Olay, TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ağaç yüklü tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekti.

TEM'de hareketli dakikalar: Ağaç yüklü TIR alevlere teslim oldu - 1. Resim

Çevredekilerin de yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı alevler biranda büyüdü.

TEM'de hareketli dakikalar: Ağaç yüklü TIR alevlere teslim oldu - 2. Resim

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

TEM'de hareketli dakikalar: Ağaç yüklü TIR alevlere teslim oldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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