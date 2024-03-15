15 Mart 2024 18:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:13
THY açıkladı: İstanbul-Sinop seferleri iptal edildi
Sinop'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle THY'nin planladığı İstanbul-Sinop-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber.com.tr
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği aktarıldı.
Kaynak: TGRT Haber.com.tr