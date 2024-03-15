Türkiye doğal gaz müjdesi bekliyor! Abdülhamid Han yeni görevi için Mersin'e demirledi
Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve hidrokarbon arama faaliyetlerini gerçekleştirecek sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk görevinin ardından yeni görevi için Mersin’e demirledi.
Türkiye hidrokarbon arama-çalışma faaliyetlerini sürdürüyor. 4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han hidrokarbon arama faaliyetlerine katıldı. Görevlerini tamamlayan ve bakım-ikmal işlemleri için döndüğü Silifke ilçesi Taşucu Limanı'nın açıklarına demirleyen Abdülhamid Han yeni görevine hazırlanıyor.
YEDİNCİ NESİL TEKNOLOJİ
Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine gönderilmişti.
Türkiye’nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklenen Abdülhamid Han, yedinci nesil teknolojiye sahip. Ayrıca gemi 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde.
YENİ GÖREVE HAZIRLANIYOR
Abdülhamid Han gemisi bakım işlemlerininin tamamlanmasınin ardından gemi yeni görev yerine geçecek.
Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle mavi vatanda hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor.