Halis Serbest'in ''Bergen filmi'' davasında karar çıktı

23 Mart 2024 18:33 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:33

Şarkıcı Bergen eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında 6 kuşunla öldürüldü. 2022 yılında ise başrolünde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı Bergen filmi vizyona girdi. Film Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde iptal edilmesi tepkilere neden olmuştu. Halis Serbest, ölüm tehditleri aldığını, rızası olmadan filmin çekildiğini öne sürerek filminin yapımcısı Orchestra Content'e tazminat davası açmıştı.

HALİS SERBEST'İN AÇTIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI

Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada yapımcı Orchestra Content'in avukatı Hande Fırat, kamuya mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının konu edildiğini ifade etti. Halis Serbest ise "Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" dedi. Mahkeme, Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına hükmetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.