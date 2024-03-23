Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den sevindiren haber geldi!

23 Mart 2024 01:00 - Güncelleme : 23 Mart 2024 01:00

İlk olarak Gamze Erçel zor günlerin geride kaldığını söyleyerek, "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca, bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim." derken babası Caner Yıldırım da ailesiyle son çıktıkları tatilden paylaştığı video ile zor günlerin geride kaldığını belirtti.

HANDE ERÇEL'İN YEĞENİ İYİLEŞTİ

Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla paylaştığı videoda hastane anlarına da yer vererek, "Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla paylaşım yaptı. Gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu gelirken Pelin Akil, Bensu Soral, Berfu Yenenler ve Cemre Kemer gibi birçok ünlü isimden de yorum gecikmedi.