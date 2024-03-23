23 Mart 2024 01:00 - Güncelleme : 23 Mart 2024 01:00
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den sevindiren haber geldi!
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı anne Gamze Erçel'in kızının karnındaki şişlikten şüphelenmesiyle ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören Mavi'nin kanseri yendiğini babası sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşıma Hande Erçel'den de cevap gecikmedi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
İlk olarak Gamze Erçel zor günlerin geride kaldığını söyleyerek, "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca, bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim." derken babası Caner Yıldırım da ailesiyle son çıktıkları tatilden paylaştığı video ile zor günlerin geride kaldığını belirtti.
HANDE ERÇEL'İN YEĞENİ İYİLEŞTİ
Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla paylaştığı videoda hastane anlarına da yer vererek, "Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla paylaşım yaptı. Gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu gelirken Pelin Akil, Bensu Soral, Berfu Yenenler ve Cemre Kemer gibi birçok ünlü isimden de yorum gecikmedi.
Kaynak: TGRT Haber.com