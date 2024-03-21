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21 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:21

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli BaharÖztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Yeşilçam&#039;ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın 'Gamzeli güzeli' Bahar Öztan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Öztan bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU 

Usta oyuncu Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Usta oyuncu, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Geçtiğimiz günlerde oyuncu yaptığı son paylaşımda, "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiyle kalın" demişti. 

Son dakika: Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti - 1. Resim

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber.com
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