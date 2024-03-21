Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

21 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:21

Kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın 'Gamzeli güzeli' Bahar Öztan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Öztan bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Usta oyuncu Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Usta oyuncu, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Geçtiğimiz günlerde oyuncu yaptığı son paylaşımda, "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiyle kalın" demişti.