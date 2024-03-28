Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

28 Mart 2024 11:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:21

Bu binada yaşayanlara rahat uyku yok! Elektrik direği yüzünden her gün nöbet tutuyorlar

Bu binada yaşayanlara rahat uyku yok! Elektrik direği yüzünden her gün nöbet tutuyorlar

"Ana Yurdu Baba Yurdu" , "Gelseler Ne Olur" , "Sen Anasın" , "Anadolum" gibi eserlerin bulunan ünlü sanatçı ve söz yazarı Hüseyin Kızıldağ hayatını kaybetti.

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ölüm haberini duyuran Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, "Acı kaybımız. MESAM üyemiz değerli sanatçı Hüseyin Kızıldağ'ı kaybettik. Cenaze töreni 28 Mart Perşembe saat 14.00 de Güzeltepe Boğaziçi Cem evinde yapılacaktır. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Ruhu şad olsun" dedi.