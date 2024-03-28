28 Mart 2024 11:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:21
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Türk Halk müziği sanatçısı Hüseyin Kızıldağ hayatını kaybetti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
"Ana Yurdu Baba Yurdu" , "Gelseler Ne Olur" , "Sen Anasın" , "Anadolum" gibi eserlerin bulunan ünlü sanatçı ve söz yazarı Hüseyin Kızıldağ hayatını kaybetti.
"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"
Ölüm haberini duyuran Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, "Acı kaybımız. MESAM üyemiz değerli sanatçı Hüseyin Kızıldağ'ı kaybettik. Cenaze töreni 28 Mart Perşembe saat 14.00 de Güzeltepe Boğaziçi Cem evinde yapılacaktır. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Ruhu şad olsun" dedi.
Kaynak: TGRT Haber