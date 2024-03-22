Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık! Usta oyuncu diziye veda edecek

22 Mart 2024 00:58 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:58

Diziye bu sezon Halis Ağa'nın kızı Nükhet rolüyle Taro Emir Tekin ile birlikte dahil olan Binnur Kaya diziden ayrılıyor. Kısa sürede beğeni toplayan oyuncunun ayrılığı senaryonun gidişatını da etkileyecek.

YALI ÇAPKINI'NDA BOMBA AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yalı Çapkını” dizisine bu sezon dahil olan Binnur Kaya diziden ayrılacak. Dizinin yarın akşam ekrana gelecek bölümünde Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak dahil olan Binnur Kaya ekibe veda edecek. Nükhet karakteri, sağlık sorunlarını çözmek için yurt dışına giderek ekibe veda edecek.