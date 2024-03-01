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01 Mart 2024 00:20 - Güncelleme : 01 Mart 2024 00:26

Hurda araçlar bu sistem sayesinde ekonomiye kazandırıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ömrünü tamamlamış araç bertaraf takip sistemiyle önemli bir dönüşüme imza attı. Sistem sayesinde, son 3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Hurda araçlar bu sistem sayesinde ekonomiye kazandırıldı!
Araç

Araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, hurda araçlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kapsamda başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

Hurda araçlar bu sistem sayesinde ekonomiye kazandırıldı! - 1. Resim

Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kısa adı ÖTA olan “ömrünü tamamlamış araç” sistemi kuruldu. Sistem sayesinde, ömrünü tamamlamış araçların, çevre lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engellendi. Hurda araçların geri kazanımının takibi sağlandı.

SİSTEM İŞE YARADI

Sistem ile sahiplerinden toplanan ömrünü tamamlamış araçlar bazı işlemlere tabi tutuldu. Bu araçlar üzerinde, tehlikeli atıklarından arındırma, sökme, parçalama ve ayrıştırma işlemleri gerçekleştirildi.

Hurda araçlar bu sistem sayesinde ekonomiye kazandırıldı! - 2. Resim

Araçlardan sökülen parçalar, yeniden kullanılabilir parça olarak satışa yönlendirildi. Kalan kısımları ise maddesel veya enerji geri kazanımına gönderildi.

10 BİN ARAÇ KAZANDIRILDI

Böylelikle ÖTA sistemi sayesinde son 3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı.

Kaynak: TGRT Haber
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