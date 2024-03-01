Hurda araçlar bu sistem sayesinde ekonomiye kazandırıldı!

01 Mart 2024 00:20 - Güncelleme : 01 Mart 2024 00:26

Araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, hurda araçlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kapsamda başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kısa adı ÖTA olan “ömrünü tamamlamış araç” sistemi kuruldu. Sistem sayesinde, ömrünü tamamlamış araçların, çevre lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engellendi. Hurda araçların geri kazanımının takibi sağlandı.

SİSTEM İŞE YARADI

Sistem ile sahiplerinden toplanan ömrünü tamamlamış araçlar bazı işlemlere tabi tutuldu. Bu araçlar üzerinde, tehlikeli atıklarından arındırma, sökme, parçalama ve ayrıştırma işlemleri gerçekleştirildi.

Araçlardan sökülen parçalar, yeniden kullanılabilir parça olarak satışa yönlendirildi. Kalan kısımları ise maddesel veya enerji geri kazanımına gönderildi.

10 BİN ARAÇ KAZANDIRILDI

Böylelikle ÖTA sistemi sayesinde son 3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı.