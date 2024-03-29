Merakla beklenen elektrikli araba Xiaomi SU7 fiyatı açıklandı

29 Mart 2024 09:19 - Güncelleme : 29 Mart 2024 09:19

Xiaomi ilk olarak aralık ayında tanıttığı ve şu ana kadar otonom sürüş özelliği gibi bazı yeteneklerinin gösterildiği elektrikli otomobil modeli SU7'nin fiyatını resmi olarak açıkladı.

Tıpkı Togg T10X ve T10F gibi yüzde 100 elektrikli olan Xiaomi SU7, markanın hem ilk aracı hem de ilk sedanı olarak karşımıza çıktı. Dün Çin'de gerçekleştirilen etkinlikte Xiaomi CEO'su Lei Jun, otomobilin merakla beklenen o fiyatını ve tüm teknik özelliklerini kamuoyuna sundu.

XİAOMİ, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İDDİALI

SU7 ile birlikte Xiaomi, dünyanın en büyük 5 otomotiv şirketi arasında bulunmak istediğini ve 15-20 yıl içerisinde de Tesla, Porsche gibi markalarla rekabet edebilir seviyeye gelmeyi planladıklarını açıkladı.

Buradan da otomobil sektöründe iddialı olduğunu ve yalnızca bir araç üretmekle kalmayacağını, hem teknik özellikleriyle hem de yazılımı ile diğer markalarla rekabetçi olmak için var gücüyle çalışacağı anlaşılıyor.

XİAOMİ SU7 ÜÇ VERSİYONLA GELDİ

Elektrikli otomobil; Xiaomi SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere toplamda üç farklı versiyonla geliyor. Sedanın halihazırda Çin'in 29 şehrinde 59 mağazaya ulaştığı ve ilk teslimatların da nisan ayı sonunda başlamasının hedeflendiği bildirildi.

105 LİTRELİK BAGAJA SAHİP

Xiaomi'nin Modena platformunda yer alan araç 4997mm uzunluğa, 1963mm genişliğe, 1455mm yüksekliğe ve 3000mm dingil mesafesine sahip olup, 105 litrelik oldukça büyük bir bagaj ve 517 litrelik bagaj alanına ev sahipliği yapıyor.

Arabanın içinde 6 kutu kola için yeterli olan 4,7 litrelik bir buzdolabı bulunuyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarlar veya akıllı telefonların yerleştirilebileceği birçok bölme yer alıyor.

LEİ JUN, ZARARINA SATIŞ YAPTIKLARINI AÇIKLADI

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un zararına sattıklarını açıkladığı Xiaomi SU7 Standart modelinin teknik özellikleri şu şekilde:

- 73,6 kWh BYD'nin LFP Blade bataryası

- 700 km CLTC menzili

- Tek motor, RWD, 220 kW, 400 Nm tork

- 0'dan 100 km/sa hıza 5,28 saniyede ulaşıyor ve 210 km/sa azami hız

- Xiaomi Pilot Pro ADAS

- 400V mimarisi (486V)

- 15 dakikada 350 km şarj olabiliyor

SU7 Pro (Çin'de Tesla Model 3'ün rakibi)

- 94,3 kWh CATL Shenxing batarya

- CLTC menzili 830 km

- 400V mimarisi (486V)

- Tek motor, RWD, 220 kW, 400 Nm tork

SU7 Max

- 101 kWh CATL Qilin

- 800 km CLTC menzili

- 0-100 km/s hızlanma 2,78 saniyede, 265 km/s azami hız

- Xiaomi Pilot Max ADAS

- 800V mimarisi (871V)

- 510 km menzili 15 dakikada şarj edebiliyor

- AWD, toplam 495 kW (663 bg) çıkışlı, 838 Nm torklu çift motor