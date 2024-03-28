Son araç banttan indi: Volvo bir devri kapattı

28 Mart 2024 09:08 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:08

Volvo, 2030 yılına kadar yalnızca elektrikli otomobil satışı yapan bir firma olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Bu haftadan itibaren dizel motorlu otomobil üretimini tamamen durdurduğunu açıkladı.

İsveç merkezli şirket, diğer birçok üreticiden daha önce girdiği ve yaklaşık 45 yıldır da faaliyet gösterdiği dizel otomobil pazarında ilk modeli olan 244 D6'yı 1979 yılında piyasaya sürmüştü. Bu otomobilin 2,4 litrelik sıralı altı silindirli motoru, o dönemde Audi tarafından kullanılan beş silindirli dizele dayanıyordu ve bir binek otomobildeki ilk altı silindirli dizel motordu.

Şirket geçtiğimiz yıl ABD'nin New York kentinde düzenlenen İklim Haftası'nda dizel otomobil üretimini 2024'ün başlarında sona erdirme sözünü resmen yerine getirdi.

SON MODEL XC90 MÜZEYE KALDIRILACAK

Marka, son dizel ürününün 26 Mart'ta İsveç'teki Torslanda fabrikasındaki üretim hattından çıktığını doğruladı. XC90 SUV otomobil, nisan ayında açılacak olan yeni World of Volvo müzesine gidecek.

Volvo, "Sadece beş yıl önce, tıpkı diğer birçok otomobil üreticisi için olduğu gibi, Avrupa'da dizel motor bizim geçim kaynağımızdı" dedi ve 2019 yılında Avrupa'da sattıkları otomobillerin çoğunluluğunun dizel motorla çalıştığını, elektrikli modellerin ise o dönemde yeni ilgi görmeye başladığını belirttti.

SATIŞLARININ ÇOĞUNU ELEKTRİKLİ MODELLER OLUŞTURUYOR

Günümüzde Avrupa kıtasındaki satışlarının çoğunu elektrikli otomobillerin oluştuğunu kaydeden firma, geçtiğimiz yıl tam elektrikli otomobil satışlarını yüzde 70 artırırken, küresel EV pazar payınınsa yüzde 34'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

"Rakamlar kendi adına konuşuyor ve şu anda yöneldiğimiz tamamen elektrikli yönün doğru yön olduğunun altını çiziyor ve bunu bayrağımızı yüksekte tutarak yapıyoruz." diye de ekledi.

Volvo'nun Çinli otomotiv şirketi Geely Holding ile olan yanmalı motor ortak girişimi olan Aurobay'daki hisselerini satan marka, 2030 yılına kadar yalnızca elektrikli otomobil üretimine geçmeyi ve fabrikalarını da EV'lerin ve akülü güç aktarma organlarının üretimine uygun olacak şekilde yapılandırmayı hedefliyor.