Togg da listede: Türkiye'de "Yılın Otomobili" için 28 aday belirlendi
Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde adaylar belli oldu. Togg T10X'ten Tesla Model Y'ye birçok elektrikli aracın da bulunduğu listede 28 aday yer alıyor.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için aday otomobiller belli oldu.
OGD’den yapılan açıklamaya göre, Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 28 aday, "Yılın Otomobili" ödülünü almak için yarışacak.
7 ADAY FİNALE KALABİLİYOR
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisan ayında açıklanacak.
21 Mayıs Salı günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek test sürüşünün ardından yapılacak son oylama sonrasında finalist otomobiller arasından bir model, "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü alacak. Kazanan otomobil 11 Haziran’da Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
TOGG T10X DE ADAYLAR ARASINDA
"Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 28 otomobil şu şekilde:
- BMW 5 Serisi
- BYD Atto 3
- Chery Omoda 5
- Chery Tiggo 7 Pro
- Chery Tiggo 8 Pro
- Dacia Spring
- DFSK Fengon 5
- DFSK Fengon 500
- DFSK Glory 580
- Ford Mustang Mach-E
- Honda ZR-V
- Honda CR-V
- Hongqi E-HS9
- Hyundai Kona
- Hyundai IONIQ 6
- Jeep Avenger
- Kia Cerato
- Kia EV9
- Leapmotor T03
- Lexus LM
- Mercedes-Benz CLE Coupe
- Mercedes-Benz E Serisi
- MG Marvel R
- Renault Austral
- Renault Megane E-Tech
- Tesla Model Y
- Togg T10X
- Toyota C-HR
GEÇEN YILIN KAZANANI NİSSAN X-TRAİL OLDU
Geçtiğimiz yıl sekizinci kez düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili 2023” yarışmasında kazanan model Nissan X-Trail olmuştu.
Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3580 puan alan Nissan X-Trail birinciliğe uzandı.