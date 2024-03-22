Togg da listede: Türkiye'de "Yılın Otomobili" için 28 aday belirlendi

22 Mart 2024 11:13 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:14

Zirvenin sahibi aylar sonra değişti, işte en çok satan otomobil

Zirvenin sahibi aylar sonra değişti, işte en çok satan otomobil

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için aday otomobiller belli oldu.

OGD’den yapılan açıklamaya göre, Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 28 aday, "Yılın Otomobili" ödülünü almak için yarışacak.

7 ADAY FİNALE KALABİLİYOR

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisan ayında açıklanacak.

21 Mayıs Salı günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek test sürüşünün ardından yapılacak son oylama sonrasında finalist otomobiller arasından bir model, "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü alacak. Kazanan otomobil 11 Haziran’da Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

TOGG T10X DE ADAYLAR ARASINDA

"Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 28 otomobil şu şekilde:

BMW 5 Serisi

BYD Atto 3

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 8 Pro

Dacia Spring

DFSK Fengon 5

DFSK Fengon 500

DFSK Glory 580

Ford Mustang Mach-E

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hongqi E-HS9

Hyundai Kona

Hyundai IONIQ 6

Jeep Avenger

Kia Cerato

Kia EV9

Leapmotor T03

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE Coupe

Mercedes-Benz E Serisi

MG Marvel R

Renault Austral

Renault Megane E-Tech

Tesla Model Y

Togg T10X

Toyota C-HR

GEÇEN YILIN KAZANANI NİSSAN X-TRAİL OLDU

Geçtiğimiz yıl sekizinci kez düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili 2023” yarışmasında kazanan model Nissan X-Trail olmuştu.

Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3580 puan alan Nissan X-Trail birinciliğe uzandı.