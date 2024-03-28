Xiaomi 14 Ultra Türkiye'de satışa çıktı: İşte iPhone ile yarışan fiyatı!

28 Mart 2024 12:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:39

Çinli teknoloji devi Xiaomi, özellikle kamera tarafında sahip olduğu yeteneklerle iddialı bir çıkış yapan 'Xiaomi 14 Ultra' modelini Türkiye topraklarına getirdi.

Xiaomi 14 Ultra, 22 Şubat'ta Çin'de satışa sunulmuştu ve 25 Şubat'ta da şirketin Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde global pazara tanıtılmıştı. Şimdiye kadar yalnızca Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerini ülkemizde piyasaya sunan akıllı telefon devi 14 Ultra'yı da getirdi.

XİAOMİ 14 ULTRA TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Şirketin "mi.com" internet sitesi üzerinden ulaşılabilen çevrim içi mağazasında, Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı 74 bin 999 TL olarak açıklandı. Bu fiyat akıllı telefonun 16 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip model için geçerli olup, beyaz veya siyah renk seçeneklerini tüketicilerle buluşturuyor.

Xiaomi 14 Ultra'nın yanında bir de "Photography Kit" aparatı da bulunuyor. Telefona USB-C aracılığıyla bağlanan ve kamera benzeri bir tutuş ekleyen bu kit, kutu içerisinden çıkmıyor ve ayrıca satın almanız gerekiyor.

Tutma yerinde özel bir deklanşör düğmesi, özel bir video kayıt düğmesi (diğer işlevlere hizmet edecek şekilde özelleştirilebilir) ve lensler arasında geçiş yapma, EV'yi ayarlama, diyafram açıklığı, deklanşör, ISO, beyaz dengesi gibi ayarları kontrol etmek için kullanılabilen tekerlekler bulunuyor.

Bugünden itibaren ön siparişlere açılan Xiaomi 14 Ultra, 4 Nisan'da ilk alıcılara gönderilmeye başlanacak.